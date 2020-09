Brindisi: Aido-Lambretta club, “in sella con la solidarietà” Iniziativa per promuovere la cultura della donazione di organi (Di lunedì 28 settembre 2020) Di seguito il comunicato: Domenica 27 Settembre i soci del Lambretta club PUGLIA hanno incontrato i volontari dell’ Associazione Aido di Brindisi, in occasione della giornata del SI, #giornatanazionaledelsì #Aido #ilpercorsodiunsì, per parlare della cultura della donazione degli organi. Il presidente Aido del gruppo comunale Marco Bungaro di Brindisi Dorina Piliego ha voluto sottolineare l’importanza dell’iscrizione nel registro SIT dei donatori organi che dà la possibilità di donare una speranza di vita a chi è in attesa di trapianto. L’incontro tra Aido ed il gruppo del ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 28 settembre 2020) Di seguito il comunicato: Domenica 27 Settembre i soci delPUGLIA hanno incontrato i volontari dell’ Associazionedi, in occasionegiornata del SI, #giornatanazionaledelsì ##ilpercorsodiunsì, per parlaredegli. Il presidentedel gruppo comunale Marco Bungaro diDorina Piliego ha voluto sottolineare l’importanza dell’iscrizione nel registro SIT dei donatoriche dà la possibilità di donare una speranza di vita a chi è in attesa di trapianto. L’incontro traed il gruppo del ...

