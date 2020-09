Botticino | esce a fare trekking e non fa ritorno casa | trovato morto sul sentiero

(Di domenica 27 settembre 2020), Brescia,, 27 settembre 2020 - Era uscito ieri mattina persui sentieri delle montagne vicino ama non aveva più fatto. Così questa mattina sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Botticino esce

Il Giorno

Botticino (Brescia), 27 settembre 2020 - Era uscito ieri mattina per fare trekking sui sentieri delle montagne vicino a Botticino ma non aveva più fatto ritorno a casa. Così questa mattina sono partit ...Le ricerche dell'uomo che mancava da casa da ieri hanno portato al rinvenimento del suo corpo in mattinata a Botticino ...