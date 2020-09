Bolzano, disinnescata bomba di 250 kg della Seconda Guerra Mondiale: le immagini (Di domenica 27 settembre 2020) Si sono concluse nella mattinata a Bolzano le operazioni di disinnesco della bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale di fabbricazione statunitense di oltre 250 kg circa. La bonifica dell’ordigno si è svolta senza particolari problemi per gli artificieri dell’Esercito intervenuti sul posto, anche grazie all’aiuto della Protezione civile comunale: il piano d’evacuazione prevedeva infatti lo sgombero completo della zona rossa (oltre 4.000 persone nel raggio di 500 metri dal luogo di ritrovamento della bomba) e il controllo costante della zona gialla, ampia circa 1.500 metri dove invece gli abitanti sono rimasti all’interno delle proprie abitazioni. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Si sono concluse nella mattinata ale operazioni di disinnescorisalente alladi fabbricazione statunitense di oltre 250 kg circa. La bonifica dell’ordigno si è svolta senza particolari problemi per gli artificieri dell’Esercito intervenuti sul posto, anche grazie all’aiutoProtezione civile comunale: il piano d’evacuazione prevedeva infatti lo sgombero completozona rossa (oltre 4.000 persone nel raggio di 500 metri dal luogo di ritrovamento) e il controllo costantezona gialla, ampia circa 1.500 metri dove invece gli abitanti sono rimasti all’interno delle proprie abitazioni. L'articolo ...

