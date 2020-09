Bologna-Parma, i 24 convocati di Sinisa Mihajlovic (Di domenica 27 settembre 2020) Sinisa Mihajlovic ha stilato una lista di convocati, chiamati in causa per il derby contro il Parma. Il match valido per la seconda giornata di Serie A vedrà seriamente impegnato il Bologna, per uno scontro che riguarda attualità e storia: di seguito le scelte dell’allenatore serbo, il quale porterà con sé 24 atleti. convocati Bologna PORTIERI: Da Costa, Ravaglia, Skorupski. DIFENSORI: Bani, Danilo, Denswil, De Silvestri, Hickey (3), Mbaye, Tomiyasu. CENTROCAMPISTI: Baldursson, Dominguez, Medel, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg. ATTACCANTI: Barrow, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Skov Olsen, Vignato. Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020)ha stilato una lista di, chiamati in causa per il derby contro il. Il match valido per la seconda giornata di Serie A vedrà seriamente impegnato il, per uno scontro che riguarda attualità e storia: di seguito le scelte dell’allenatore serbo, il quale porterà con sé 24 atleti.PORTIERI: Da Costa, Ravaglia, Skorupski. DIFENSORI: Bani, Danilo, Denswil, De Silvestri, Hickey (3), Mbaye, Tomiyasu. CENTROCAMPISTI: Baldursson, Dominguez, Medel, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg. ATTACCANTI: Barrow, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Skov Olsen, Vignato.

