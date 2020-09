Bologna, Mihajlovic: “Troppe critiche dopo il Milan, trattiamo i giovani con più onestà” (Di domenica 27 settembre 2020) Il Bologna si prepara al derby emiliano contro il Parma. La squadra di Mihajlovic scenderà in campo al Dall'Ara contro un avversario che arriva da una sconfitta incassata contro il Napoli.LE PAROLE DI Mihajloviccaption id="attachment 986545" align="alignnone" width="300" Mihajlovic (Getty Images)/captionQueste le parole di Mihajlovic in conferenza: "Prima di cominciare vorrei chiarire una cosa, visto che dopo la sconfitta a Milano ho letto tante critiche a mio parere eccessive sui giornali. Per quanto mi riguarda abbiamo fatto una prestazione discreta e sapete che sono uno che non si fa problemi a dire le cose. Abbiamo perso a Milano contro la squadra che ha la striscia positiva di risultati più lunga della serie A, non ... Leggi su itasportpress (Di domenica 27 settembre 2020) Ilsi prepara al derby emiliano contro il Parma. La squadra discenderà in campo al Dall'Ara contro un avversario che arriva da una sconfitta incassata contro il Napoli.LE PAROLE DIcaption id="attachment 986545" align="alignnone" width="300"(Getty Images)/captionQueste le parole diin conferenza: "Prima di cominciare vorrei chiarire una cosa, visto chela sconfitta ao ho letto tantea mio parere eccessive sui giornali. Per quanto mi riguarda abbiamo fatto una prestazione discreta e sapete che sono uno che non si fa problemi a dire le cose. Abbiamo perso ao contro la squadra che ha la striscia positiva di risultati più lunga della serie A, non ...

