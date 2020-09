Bollettino oggi, domenica 27 settembre: i numeri regione per regione (Di domenica 27 settembre 2020) I numeri del nuovo Bollettino sull’emergenza Coronavirus, aggiornato a domenica 27 settembre. I dati aggregati da Regioni, Ministero della Salute ed Istituto Superiore di Sanità forniscono il quadro aggiornato regione per regione con il dettaglio di morti, contagi, guariti, tamponi eseguiti e ricoverati per la pandemia da Covid-19. oggi si registrano 1.766 nuovi contagi, 17 morti, 724 guariti, 1.025 malati in più (totale 49.618), 87.714 tamponi, 254 ricoverati in terapia intensiva (+7), 2.846 ricoverati negli altri reparti (+100). IL Bollettino DEL 27 settembre regione PER regione Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Idel nuovosull’emergenza Coronavirus, aggiornato a27. I dati aggregati da Regioni, Ministero della Salute ed Istituto Superiore di Sanità forniscono il quadro aggiornatopercon il dettaglio di morti, contagi, guariti, tamponi eseguiti e ricoverati per la pandemia da Covid-19.si registrano 1.766 nuovi contagi, 17 morti, 724 guariti, 1.025 malati in più (totale 49.618), 87.714 tamponi, 254 ricoverati in terapia intensiva (+7), 2.846 ricoverati negli altri reparti (+100). ILDEL 27PER

Tg3web : Coronavirus, continua a crescere la curva dei contagi. Il bollettino di oggi supera i 1900 nuovi casi. Arriva poi l… - ArtemisVo2 : RT @repubblica: Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 27 settembre: contagi stabili, 1.766, ma 20mila tamponi in meno [a cura di GIOVAN… - MARCaraibi : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 27 settembre: 1.766 nuovi casi e 17 morti - repubblica : Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 27 settembre: contagi stabili, 1.766, ma 20mila tamponi in meno [a cura d… - Yogaolic : Coronavirus Lombardia, bollettino oggi 27 settembre: 216 nuovi positivi e 5 morti -