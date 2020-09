Bollettino Coronavirus Italia | i dati di oggi | 27 settembre Tabella Covid | le regioni

(Di domenica 27 settembre 2020) Aggiornamenti sulinneldel Ministero della Salute . Lacompleta fornirà il quadro generale della giornata sull'incremento dei casi totali, da mettere in ...

Tg3web : Coronavirus, continua a crescere la curva dei contagi. Il bollettino di oggi supera i 1900 nuovi casi. Arriva poi l… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Puglia #Coronavirus #COVID?19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni dell'#Abruzzo #Coronavirus #COVID?19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE- Il bollettino e i numeri odierni dell'#Umbria #Coronavirus #COVID?19 - sportface2016 : LIVE- Il bollettino e i numeri odierni dell'#Umbria #Coronavirus #COVID?19 -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

Ancora superata quota cento nei contagi da coronavirus, in Toscana: oggi, 27 settembre, sono 101. Ben 45 sono stati identificati in corso di tracciamento sulla base di un sospetto diagnostico, ...Altri 76 nuovi casi di coronavirus in Puglia. Lo comunica la regione nel bollettino epidemiologico diffuso oggi. Esaminati 2683 tamponi, e le positività sono così distribuite: ...