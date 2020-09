Bollettino Coronavirus del 27 Settembre 2020 (Di domenica 27 settembre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 27 Settembre è +0,57% (ieri +0,61%) con 309.870 contagiati totali, 224.417 dimissioni/guarigioni (+724) e 35.835 deceduti (+17); 49.618 infezioni in corso (+1.025). Elaborati 87.714 tamponi (ieri 104.387); 1.766 positivi; rapporto positivi/tamponi 2,01% (ieri 1,79%). Ricoverati con sintomi 2.846 (+100); terapie intensive +7 (254). Nuovi casi soprattutto in: Campania 245; Lombardia 216; Lazio 181; Veneto 159; Sardegna 139; Piemonte 132; Sicilia 107; Toscana 101; Emilia Romagna 96; Puglia 76. In Lombardia curva +0,20% (ieri +0,24%) con 16.567 tamponi (ieri 19.137 ) e 216 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,30% (ieri 1,33%); 106.204 contagiati totali; ricoverati -10 (302); terapie intensive +1 (31); 5 decessi (16.946). Il periodo di sorveglianza Iss compreso tra il 7 e il 20 Settembre conferma ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 27 settembre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 27è +0,57% (ieri +0,61%) con 309.870 contagiati totali, 224.417 dimissioni/guarigioni (+724) e 35.835 deceduti (+17); 49.618 infezioni in corso (+1.025). Elaborati 87.714 tamponi (ieri 104.387); 1.766 positivi; rapporto positivi/tamponi 2,01% (ieri 1,79%). Ricoverati con sintomi 2.846 (+100); terapie intensive +7 (254). Nuovi casi soprattutto in: Campania 245; Lombardia 216; Lazio 181; Veneto 159; Sardegna 139; Piemonte 132; Sicilia 107; Toscana 101; Emilia Romagna 96; Puglia 76. In Lombardia curva +0,20% (ieri +0,24%) con 16.567 tamponi (ieri 19.137 ) e 216 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,30% (ieri 1,33%); 106.204 contagiati totali; ricoverati -10 (302); terapie intensive +1 (31); 5 decessi (16.946). Il periodo di sorveglianza Iss compreso tra il 7 e il 20conferma ...

Tg3web : Coronavirus, continua a crescere la curva dei contagi. Il bollettino di oggi supera i 1900 nuovi casi. Arriva poi l… - ilcirotano : Coronavirus: 31 nuovi positivi in Calabria, Bollettino di oggi 27 settembre - - Pall_Gonfiato : Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia - repubblica : Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 27 settembre: contagi stabili, 1.766, ma 20mila tamponi in meno [a cura d… - zazoomblog : Coronavirus il bollettino di oggi in Italia: altri 17 morti e 1.766 casi positivi nuovi cluster in Sardegna e Basil… -