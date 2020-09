Bielorussia, la polizia blocca la marcia delle donne: attivista fermata regala i fiori agli agenti (Di domenica 27 settembre 2020) Migliaia di donne e attiviste sono scese in strada, a Minsk, per protestare contro il presidente Aleksandr Lukashenko, rieletto per l’ennesima volta lo scorso 9 agosto e a capo del proprio Paese dal 1994. La polizia ha interrotto la marcia e ha arrestato centinaia di attiviste. Come si vede nel video, alcune di loro hanno regalato i fiori che avevano con sé agli agenti. Video Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Migliaia die attiviste sono scese in strada, a Minsk, per protestare contro il presidente Aleksandr Lukashenko, rieletto per l’ennesima volta lo scorso 9 agosto e a capo del proprio Paese dal 1994. Laha interrotto lae ha arrestato centinaia di attiviste. Come si vede nel video, alcune di loro hannoto iche avevano con sé. Video Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

