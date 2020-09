Biden, Corte Suprema a nuovo Congresso (Di domenica 27 settembre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 27 SET - Il Senato non dovrebbe votare fino a che non votano gli americani. Non dovrebbe agire fino a che gli americani non hanno scelto il loro prossimo presidente e il loro ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 27 SET - Il Senato non dovrebbe votare fino a che non votano gli americani. Non dovrebbe agire fino a che gli americani non hanno scelto il loro prossimo presidente e il loro ...

Trump attacca Biden: «E’ un politico disonesto e un pupazzo in mano alla sinistra radicale»

Durissimo attacco di Donald Trump nei confronti di Joe Biden, a tre giorni dall’atteso primo duello tv tra i due sfidanti per la Casa Bianca. «Biden è un politico disonesto e un pupazzo in mano alla s ...

