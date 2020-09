Bergamo, fungaiolo disperso trovato morto nei boschi (Di domenica 27 settembre 2020) Piazzatorre, Bergamo,, 27 settembre 2020 - Tragico epilogo per la vicenda del cercatore di funghi disperso da venerdì. Il corpo di Gian Battista Amigoni, 67 anni, di Palazzago è stato trovato senza ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 27 settembre 2020) Piazzatorre,,, 27 settembre 2020 - Tragico epilogo per la vicenda del cercatore di funghida venerdì. Il corpo di Gian Battista Amigoni, 67 anni, di Palazzago è statosenza ...

