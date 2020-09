Belotti, una doppietta per raggiungere Mazzola: ora insegue Pulici e Graziani (Di domenica 27 settembre 2020) Con la doppietta segnata all’Atalanta Andrea Belotti ha raggiunto Valentino Mazzola nella classifica dei bomber granata L’unica nota positiva del Torino nella sconfitta contro l’Atalanta è rappresentata dalla doppietta messa a segno da Andrea Belotti. Due reti, una di testa e una di piede, che gli hanno consentito di superare un centravanti leggendario come Gabetto e di affiancare Valentino Mazzola al terzo posto della classifica dei cannonieri granata nei campionati a girone unico dal 1929 a oggi: 81 centri, davanti ci sono Graziani con 97 e Paolino Pulici con 134. Insomma, un’altra bella soddisfazione per lui che ormai è legatissimo all’universo Toro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Con lasegnata all’Atalanta Andreaha raggiunto Valentinonella classifica dei bomber granata L’unica nota positiva del Torino nella sconfitta contro l’Atalanta è rappresentata dallamessa a segno da Andrea. Due reti, una di testa e una di piede, che gli hanno consentito di superare un centravanti leggendario come Gabetto e di affiancare Valentinoal terzo posto della classifica dei cannonieri granata nei campionati a girone unico dal 1929 a oggi: 81 centri, davanti ci sonocon 97 e Paolinocon 134. Insomma, un’altra bella soddisfazione per lui che ormai è legatissimo all’universo Toro. Leggi su Calcionews24.com

