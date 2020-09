“Belen magrissima e scura in volto”. Paparazzata così: gli scatti (rubati) dell’argentina (Di domenica 27 settembre 2020) Belen Rodriguez non smette di far parlare di sé. Da sempre nell’occhio del ciclone, dopo la (seconda) rottura con il marito Stefano De Martino non c’è giorno in cui non si parli di lei (e di lui, a dirla tutta). Dalle ultime a quanto pare, l’argentina che ha da poco festeggiato i 36 anni sembra essere riuscita a ritrovare il sorriso con Antonino Spinalbese, hair stylist che è accanto a lei già da diverse settimane ormai. Tra loro sembra essere nato un rapporto stabile e che facciano sul serio, anche se naturalmente bisogna dare tempo al tempo per capire come si evolverà questo rapporto nato da poco. Ma, proprio perché sempre nel mirino, qualche giorno fa Belen ha preso una decisione drastica: ha cambiato le impostazioni del suo profilo Instagram, dove non è più possibile commentare i suoi post.



Una decisione ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 27 settembre 2020) Belen Rodriguez non smette di far parlare di sé. Da sempre nell’occhio del ciclone, dopo la (seconda) rottura con il marito Stefano De Martino non c’è giorno in cui non si parli di lei (e di lui, a dirla tutta). Dalle ultime a quanto pare, l’argentina che ha da poco festeggiato i 36 anni sembra essere riuscita a ritrovare il sorriso con Antonino Spinalbese, hair stylist che è accanto a lei già da diverse settimane ormai. Tra loro sembra essere nato un rapporto stabile e che facciano sul serio, anche se naturalmente bisogna dare tempo al tempo per capire come si evolverà questo rapporto nato da poco. Ma, proprio perché sempre nel mirino, qualche giorno fa Belen ha preso una decisione drastica: ha cambiato le impostazioni del suo profilo Instagram, dove non è più possibile commentare i suoi post.Una decisione ...

infoitcultura : Belen Rodriguez, paparazzata inquietante: 'Magrissima, volto scuro, sorrisi tirati'. Come l'hanno beccata a Milano - lamescolanza : Belen Rodriguez è magrissima e scura in volto: solo la sorella Cecilia non la delude mai… - Il Decoder - lillydessi : Belen Rodriguez è magrissima e scura in volto: solo la sorella Cecilia non la delude mai… – ESCLU - OGGI… -

Ultime Notizie dalla rete : “Belen magrissima