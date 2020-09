Bayern Monaco, pesantissima sconfitta: tonfo contro l’Hoffenheim [FOTO] (Di domenica 27 settembre 2020) pesantissima sconfitta in campionato per i campioni d’Europa in carica. La Bundesliga regala grandi sorprese, brutta prestazione per il Bayern Monaco contro l’Hoffenheim. La squadra di Flick non è stata quasi mai in partita, i padroni di casa passano in doppio vantaggio con le reti di Bicakcic e Dabbur. Il Bayern Monaco prova a riaprire la sfida con il gol siglato di Kimmich, nei minuti finali Kramaric chiude i conti con una doppietta, il secondo gol su calcio di rigore. Il Bayern Monaco rimane a tre punti in classifica, l’Hoffenheim vola in testa con sei.L'articolo Bayern Monaco, pesantissima sconfitta: tonfo ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020)in campionato per i campioni d’Europa in carica. La Bundesliga regala grandi sorprese, brutta prestazione per ill’Hoffenheim. La squadra di Flick non è stata quasi mai in partita, i padroni di casa passano in doppio vantaggio con le reti di Bicakcic e Dabbur. Ilprova a riaprire la sfida con il gol siglato di Kimmich, nei minuti finali Kramaric chiude i conti con una doppietta, il secondo gol su calcio di rigore. Ilrimane a tre punti in classifica, l’Hoffenheim vola in testa con sei.L'articolo...

