Barcellona, Ansu Fati show: doppietta contro il Villareal – VIDEO (Di domenica 27 settembre 2020) È subito Ansu Fati show al Barcellona: il 17enne blaugrana ha segnato una doppietta contro il Villareal – VIDEO Lo aspettavano tutti, soprattutto i tifosi del Barcellona, e lui non ha deluso. Dopo il rinnovo del contratto Ansu Fati si è presentato con una doppietta nella prima partita in campionato dei blaugrana. Una rete al 15′ e l’altra al 19′ e tutto a soli 17 anni. Non male come biglietto da visita per lo spagnolo che si appresta a diventare l’ennesimo talento sfornato dalla cantera del Barça. GOAL BARCA Ansu Fati Barcelona 1 – 0 Villarreal #BarcaVillarreal pic.twitter.com/lFimoVsgmp — ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) È subitoal: il 17enne blaugrana ha segnato unailLo aspettavano tutti, soprattutto i tifosi del, e lui non ha deluso. Dopo il rinnovo del contrattosi è presentato con unanella prima partita in campionato dei blaugrana. Una rete al 15′ e l’altra al 19′ e tutto a soli 17 anni. Non male come biglietto da visita per lo spagnolo che si appresta a diventare l’ennesimo talento sfornato dalla cantera del Barça. GOAL BARCABarcelona 1 – 0 Villarreal #BarcaVillarreal pic.twitter.com/lFimoVsgmp — ...

alexfrosio : Riflessione non banale di Ronald de Boer. Troppo spesso negli ultimi anni nel Barcellona il pallone doveva sempre a… - zazoomblog : Barcellona-Villarreal: formazioni ufficiali quote pronostici. Ansu Fati Coutinho Messi e Griezmann dal primo minuto… - cmdotcom : #Calciomercato estero: il #Barcellona rifiuta 150 milioni per Ansu Fati. Scambio Rice-Rudiger? Si decide il futuro… - lamortevito : Su @sport c'è @BoKrkic che ci dice perché il Barcellona non deve comprare Depay per non bloccare il percorso di cre… - sportli26181512 : Ansu Fati parla dopo il rinnovo col Barcellona VIDEO: Barcellona, il 17enne attaccante Ansu Fati rinnova il...… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Ansu Barcellona, si punta forte su Ansu Fati: rifiutata un'offerta da 150 milioni complessivi TUTTO mercato WEB Barcellona, Ansu Fati show: doppietta contro il Villareal – VIDEO

È subito Ansu Fati show al Barcellona: il 17enne blaugrana ha segnato una doppietta contro il Villareal - VIDEO ...

Barcellona-Villarreal, le formazioni ufficiali: Koeman punta su Coutinho e Messi

Alle 21 debutterà in campionato il Barcellona di Ronald Koeman, che ospiterà il Villarreal. Il tecnico olandese si affida a Neto in panchina.

È subito Ansu Fati show al Barcellona: il 17enne blaugrana ha segnato una doppietta contro il Villareal - VIDEO ...Alle 21 debutterà in campionato il Barcellona di Ronald Koeman, che ospiterà il Villarreal. Il tecnico olandese si affida a Neto in panchina.