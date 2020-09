Ballando, la sorpresa di Todaro alla Isoardi e la scelta di Rosalinda: i momenti cult della 2° puntata (Di domenica 27 settembre 2020) Emozioni forti, esibizioni, ma anche qualche polemica e grandi assenti: la seconda puntata di Ballando con le Stelle è stata ricca di momenti cult. Nonostante i numerosi problemi affrontati in questi giorni – dalla nuova positività al Coronavirus di Samuel Peron all’operazione di Raimondo Todaro – Milly Carlucci è riuscita, ancora una volta, a portare in scena un grande show. Ecco dunque la nostra classifica dei momenti più belli della serata. IL VIDEO-MESSAGGIO DI RAIMONDO Todaro – Grande protagonista dello show, nonostante l’assenza, Raimondo Todaro, che sta affrontando la convalescenza dopo l’operazione. Il ballerino è intervenuto ... Leggi su dilei (Di domenica 27 settembre 2020) Emozioni forti, esibizioni, ma anche qualche polemica e grandi assenti: la secondadicon le Stelle è stata ricca di. Nonostante i numerosi problemi affrontati in questi giorni – dnuova positività al Coronavirus di Samuel Peron all’operazione di Raimondo– Milly Carlucci è riuscita, ancora una volta, a portare in scena un grande show. Ecco dunque la nostra classifica deipiù belliserata. IL VIDEO-MESSAGGIO DI RAIMONDO– Grande protagonista dello show, nonostante l’assenza, Raimondo, che sta affrontando la convalescenza dopo l’operazione. Il ballerino è intervenuto ...

Saverio_94 : @Aladino_Rm Il periodo incide molto, e poi Ballando ha del pubblico in comune. Se va come mi aspetto, Tu si que val… - SmorfiaDigitale : Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi si esibisce da sola senza Raimondo Todaro.... - infoitcultura : Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi piange per Raimondo Todaro a Itlia Sì: la sorpresa che l'ha fatta commuovere - infoitcultura : Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi si esibisce da sola senza Raimondo Todaro. Poi la sorpresa - zazoomblog : Ballando con le Stelle Elisa Isoardi si esibisce da sola senza Raimondo Todaro. Poi la sorpresa - #Ballando… -