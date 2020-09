Baby George | un regalo di 23 milioni di anni fa | che emozione per il principino!

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 27 settembre 2020) Negli ultimi giorni si è parlato esclusivamente di Eugenia di York. I media hanno dato ampio spazio alla bella notizia della dolce attesa della principessa e nipote della Regina Elisabetta. Il gossip era nell’aria, poi è arrivata l’ufficialità tramite un post pubblicato su Instagram dalla futura mamma. Un post inequivocabile con due foto: una affianco al marito e una in cui insieme tengono in mano un paio di minuscole scarpette da neonato a forma di orsetto. Poi la didascalia: “Siamo così eccitati per l’inizio del 2021”. Poco dopo anche la nota di Buckingham Palace, con la formula standard: “I genitori, la regina e il duca di Edimburgo sono deliziati dalla notizia”. scrive in una nota ufficiale. Notizia, questa dell’arrivo di un nuovo royal, che ovviamente ha fatto presto il giro del mondo. ...