Attentato all’ex sede di Charlie Hebdo, il pakistano ammette e rivendica l’atto compiuto (Di domenica 27 settembre 2020) E’ stato identificato e arrestato il colpevole dell’attacco terroristico ai danni di due ragazzi francesi, avvenuto nella giornata del 25 Settembre a Parigi, davanti a quella che era la sede del giornale satirico Charlie Hebdo, già vittima dei jhadisti nel 2015. Infatti, in seguito all’Attentato del 7 Gennaio 2015, la sede si è trasferita in un luogo tenuto segreto, costantemente sotto protezione per evitare ulteriori attacchi. Sembra che ad infastidire il diciottenne pakistano siano state le caricature di Maometto pubblicate di recente dal giornale in seguito all’apertura del processo sul precedente Attentato subito dalla sede. L’uomo si è costituito, rivendicando il gesto ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 27 settembre 2020) E’ stato identificato e arrestato il colpevole dell’attacco terroristico ai danni di due ragazzi francesi, avvenuto nella giornata del 25 Settembre a Parigi, davanti a quella che era ladel giornale satirico, già vittima dei jhadisti nel 2015. Infatti, in seguito all’del 7 Gennaio 2015, lasi è trasferita in un luogo tenuto segreto, costantemente sotto protezione per evitare ulteriori attacchi. Sembra che ad infastidire il diciottennesiano state le caricature di Maometto pubblicate di recente dal giornale in seguito all’apertura del processo sul precedentesubito dalla. L’uomo si è costituito,ndo il gesto ...

