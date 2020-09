Arrestato operaio a Milano: aveva 21 kg di eroina (Di domenica 27 settembre 2020) Arrestato operaio a Milano: dietro la figura di un semplice e umile lavoratore, si nascondeva infatti uno spacciatore. La Polizia ha infatti scoperto ben 21 chilogrammi di eroina presso un suo appartamento. Un comune operaio all’apparenza, uno spacciatore seriale nei fatti. Un 48enne albanese, incensurato e residente a Bergamo, è stato Arrestato in queste ore … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di domenica 27 settembre 2020): dietro la figura di un semplice e umile lavoratore, si nascondeva infatti uno spacciatore. La Polizia ha infatti scoperto ben 21 chilogrammi dipresso un suo appartamento. Un comuneall’apparenza, uno spacciatore seriale nei fatti. Un 48enne albanese, incensurato e residente a Bergamo, è statoin queste ore … L'articolo proviene da .

