Armani | sfilata in tv I suoi pensieri senza tempo

Comincia con un video-documento l'appuntamento della collezione Giorgio Armani uomo -donna per la Primavera -Estate 2021.Sono venti minuti di "pensieri senza tempo" che racchiudono come in uno scrigno, lo stile e la vita di questo straordinario stilista. La voce è di Pierfrancesco Favino le immagini, i documenti, le interviste, scandiscono e danno forma alle parole scritte.L' inizio è commovente, ed è quello di una storia a cui Armani avrebbe voluto sottrarsi, guardandola al principio con il suo insuperabile occhio per il discreto e pensandola " troppo da esibizionista".Nel documentario, curato da lui stesso, ci sono i suoi 45 anni di lavoro, ci sono le sue radici, la sua gratitudine per la città di Milano che "lo ha ...

