Aria di guerra in Medio Oriente: combattimenti fra Armenia e Azerbaigian, la Russia chiede tregua immediata ma è già legge marziale (Di domenica 27 settembre 2020) E' ormai altissima la tensione nel Caucaso, dove un pericoloso braccio di ferro tra Armenia e Azerbaigian sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Che il tutto sfociasse in una deflagrazione militare era inevitabile e così è stato: sono iniziati i combattimenti nella regione autonoma del Nagorno Karabakh, dove l'esercito azero ha prima bombardato le postazioni delle forze indipendentiste armene, che avevano attaccato durante la notte, e poi ha lanciato una controffensiva. Gli indipendentisti armeni affermano di aver inflitto "perdite" al nemico e il ministero della difesa armeno da Erevan fa sapere che due elicotteri militari azeri sono stati abbattuti. I combattimenti sono iniziati all'alba, quando, secondo il ministero della Difesa azero, le forze armene hanno attaccato le postazioni ...

