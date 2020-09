Anziano a terra assalito dalle vespe | un volontario lo salva

(Di domenica 27 settembre 2020) Una tranquilla passeggiata mattutina in campagna poteva trasformarsi in tragedia. A risolvere la situazione ere la vita a undi 86 anni è stata una guardia ecologica volontaria della ...

Ultime Notizie dalla rete : Anziano terra

BresciaToday

Una donna di 88 anni è morta a Barbariga, a causa del fumo sprigionato dall’esplosione della televisione. La vittima era in casa da sola ed è stata la figlia a soccorrerla quando, entrando nell’abitaz ...Esplode la televisione in casa e una donna muore. Una anziana di 88 anni è morta a Barbariga, in provincia di Brescia, a causa del fumo sprigionato dall'esplosione ...