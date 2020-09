Anziana sola in casa, esplode il televisore: muore tra le braccia della figlia (Di domenica 27 settembre 2020) Un tragico incidente domestico avvenuto in provincia Brescia ha provocato la morte di una signora Anziana di 88 anni. La figlia entrando in casa ha ritrovato il corpo della madre esanime. Gli incidenti casalinghi possono essere più devastanti di ciò che si crede. Stavolta è toccato ad una signora Anziana di 88 anni venuta a mancare in seguito all’esplosione della televisione nella sua abitazione. L’episodio si è verificato a Barbariga in provincia di Brescia dove la donna è stata stroncata dal fumo derivante dall’esplosione del dispositivo. Era sola in casa ed è stata la figlia la prima ad immolarsi in suo soccorso, ma purtroppo non ... Leggi su chenews (Di domenica 27 settembre 2020) Un tragico incidente domestico avvenuto in provincia Brescia ha provocato la morte di una signoradi 88 anni. Laentrando inha ritrovato il corpomadre esanime. Gli incidentilinghi possono essere più devastanti di ciò che si crede. Stavolta è toccato ad una signoradi 88 anni venuta a mancare in seguito all’esplosionetelevisione nella sua abitazione. L’episodio si è verificato a Barbariga in provincia di Brescia dove la donna è stata stroncata dal fumo derivante dall’esplosione del dispositivo. Erained è stata lala prima ad immolarsi in suo soccorso, ma purtroppo non ...

