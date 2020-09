Antonella Mosetti | canotta trasparente e seno esplosivo | unica – FOTO

Leggi su bloglive

(Di domenica 27 settembre 2020)posta uno scatto su Instagram in cui appara in splendida forma: il decollete è in bella mostra Sempre più esagerata. La show girl ed ex modella continua a far parlare di sé. Nel bene e nel male, lei e la figlia sono sempre sotto i riflettori, soprattutto delle polemiche. Qualche settimana … Questo articoloè stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.