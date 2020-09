Antonella Clerici ‘riaprirebbe’ Il Ristorante. E a noi non dispiacerebbe (magari con lo stesso cast bomba della prima edizione) (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Ristorante - cast del reality di Rai 1 Mancano poche ore al ritorno di Antonella Clerici con È sempre mezzogiorno, ma la bella notizia in realtà è un’altra: la conduttrice, in un’intervista rilasciata a Francesco Canino su Panorama.it, si è dichiarata disponibile a riportare in vita Il Ristorante, reality che condusse su Rai 1 nella stagione televisiva 2004-2005: “Lo rifarei subito, anche domani mattina. Allora avevamo molti vincoli, non si potevano mostrare i marchi. Ma era un programma con grandi potenzialità, faticoso ma molto innovativo. Il cast era composto da caratteri assurdi e il dietro le quinte era una bomba”. Pur essendo andato in onda per una sola stagione, il programma ha ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 28 settembre 2020) Ildel reality di Rai 1 Mancano poche ore al ritorno dicon È sempre mezzogiorno, ma la bella notizia in realtà è un’altra: la conduttrice, in un’intervista rilasciata a Francesco Canino su Panorama.it, si è dichiarata disponibile a riportare in vita Il, reality che condusse su Rai 1 nella stagione televisiva 2004-2005: “Lo rifarei subito, anche domani mattina. Allora avevamo molti vincoli, non si potevano mostrare i marchi. Ma era un programma con grandi potenzialità, faticoso ma molto innovativo. Ilera composto da caratteri assurdi e il dietro le quinte era una”. Pur essendo andato in onda per una sola stagione, il programma ha ...

