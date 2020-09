Antonella Clerici parla di The Voice Senior e del reality Il Ristorante (Di lunedì 28 settembre 2020) Antonella Clerici, esclusa dagli scorsi palinsesti della Rai, quest’anno tornerà in pompa magna con due show: un daytime che prenderà il posto de La Prova del Cuoco ed un talent show che andrà in onda probabilmente il sabato sera. E se il programma È Sempre Mezzogiorno debutterà oggi, The Voice Senior prenderà vita nei prossimi mesi. Intervistata da TvBlog la Clerici ha così commentato: “La giuria non è stata ancora chiusa, ci sono voci che avete riportato anche voi Albano con la figlia Jasmine ed Elodie, ndr, ma nulla di ufficiale per ora. Ma più che la giuria per me è molto importante il cast di questi over 60. Trovo molto bello raccontare le loro storie, dove il canto è solo una passione, senza alcuna ... Leggi su biccy (Di lunedì 28 settembre 2020), esclusa dagli scorsi palinsesti della Rai, quest’anno tornerà in pompa magna con due show: un daytime che prenderà il posto de La Prova del Cuoco ed un talent show che andrà in onda probabilmente il sabato sera. E se il programma È Sempre Mezzogiorno debutterà oggi, Theprenderà vita nei prossimi mesi. Intervistata da TvBlog laha così commentato: “La giuria non è stata ancora chiusa, ci sono voci che avete riportato anche voi Albano con la figlia Jasmine ed Elodie, ndr, ma nulla di ufficiale per ora. Ma più che la giuria per me è molto importante il cast di questi over 60. Trovo molto bello raccontare le loro storie, dove il canto è solo una passione, senza alcuna ...

