Anticipazioni Un Posto al sole martedì 29 settembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 27 settembre 2020) Martedì 29– La reazione spiacevole di Leonardo: sotto pressione e incapace di mentire ancora, Serena pensa bene di raccontare tutto a Leonardo. Insomma aspetta il suo bambino. Negli occhi dell’uomo una certa delusione che si mescolerà alla rabbia. Inizialmente Serena non capirà se la sua reazione è frutto del suo silenzio o piuttosto una proiezione del suo dissenso. In ogni caso si renderà conto che per Leonardo questo bambino arriva nel momento sbagliato. L'articoloUnalmartedì 29News Programmi Tv.