Anticipazioni Un Posto al sole lunedì 28 settembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 27 settembre 2020) Lunedì 28– Serena è sconvolta: Serena non prende affatto bene la notizia della sua gravidanza. In ogni caso sa che deve parlarne con Leonardo, ma poi per un motivo o per un altro rimanda quel momento. Il senso di colpa la sta divorando e nel tempo stesso la paura che possa perdere tutto l’assale di continuo. Serena è consapevole che prima o poi dovrà affrontare la questione, ma quando? L'articoloUnallunedì 28News Programmi Tv.