Anticipazioni Un Posto al sole giovedì 1 ottobre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 27 settembre 2020) Giovedì 1– Che cosa ha in mente Giulia?: Giulia realizza che i tempi delle indagini potrebbero essere molto lunghi e difficilmente riusciranno a prendere il givane che si è spacciato per Marcello. Di conseguenza pensa di agire per proprio conto e scoprire tutto quello che riguarda il suo ex amato. Ovviamente così facendo rischierà di mettersi nei guai. L'articoloUnalgiovedì 1News Programmi Tv.