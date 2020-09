Anticipazioni Un posto al sole | dal 28 09 al 2 10 | Niko frustrato dall’incontro con Susanna

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 27 settembre 2020) Nella puntata del 28 settembre di Unalvedremo Serena non riuscire più a nascondere la verità sulla sua gravidanza a Leonardo. Roberto e Lara si sono alleati ai danni di Fabrizio e Marina, come abbiamo visto nella puntata di venerdì. Ferri sarà sempre più deciso a portare in crisi i cantieri. L’arrivo di Peluso al Vulcano metterà in crisi Patrizio. Nella puntata del 29 settembre vedremo Serena rivelare la sua gravidanza a Leonardo, ma dopo di ciò inizierà un periodo di assoluta inquietudine per Cirillo. Fabrizio prenderà una decisione inaspettata. Al Vulcano, intanto Peluso renderà la vita difficile al povero Patrizio. Nella puntata del 30 settembre vedremo come la gravidanza di Serena sembrerà annullare qualsiasi speranza di riconciliazione con ...