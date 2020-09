Anticipazioni Tempesta d’Amore venerdì 2 ottobre 2020

Leggi su anticipazioni

Venerdì 2– Il sospetto di Linda: Linda ha un duro scontro con Dirk quando scopre che quest'ultimo non è sicuro che sia stato proprio Tim ad aggredirlo. Subito la donna gli chiede di raccontarlo alla polizia prima che il giovane sia incriminato, ma Dirk prende tempo e ciò fa letteralmente innervosire la donna. Intanto gli inquirenti realizzano che Tim non ha nessuna colpa e quindi lo vanno a cercare per fargli capire che non è stato di fermo dato che intanto era fuggito.