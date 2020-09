Anticipazioni Tempesta d’Amore giovedì 1 ottobre 2020

Leggi su anticipazioni

Giovedì 1– Dirk si sveglia dal coma: Dirk si sveglia dal coma e si rende conto di non ricordare nulla in merito all'aggressione. Quando poi scopre che Tim è in galera, realizza di avere un'occasione e quindi ne approfitta per confermare la versione della polizia e dunque per attribuire tutte le colpe al giovane, ma chi sta coprendo?