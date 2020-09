Anticipazioni Beautiful lunedì 28 settembre 2020 (Di domenica 27 settembre 2020) Lunedì 28 settembre 2020 – Flo cede alla disperazione: in un momento di crisi e sotto le domande insistenti di Liam, Flo cede alla disperazione e rivela al giovane che non ha messo lei al mondo quella bambina, bensì è stata Hope lasciando intendere che la sua ex amata non ha mai perso Beth e che fino a quel momento è stata sempre vicina a lui. In un attimo Liam riceve la conferma a tutti i suoi sospetti. Cosa accadrà a questo punto? L'articolo Anticipazioni Beautiful lunedì 28 settembre 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni (Di domenica 27 settembre 2020) Lunedì 28– Flo cede alla disperazione: in un momento di crisi e sotto le domande insistenti di Liam, Flo cede alla disperazione e rivela al giovane che non ha messo lei al mondo quella bambina, bensì è stata Hope lasciando intendere che la sua ex amata non ha mai perso Beth e che fino a quel momento è stata sempre vicina a lui. In un attimo Liam riceve la conferma a tutti i suoi sospetti. Cosa accadrà a questo punto? L'articololunedì 28News Programmi Tv.

