Anticipazioni Beautiful giovedì 1 ottobre 2020

Giovedì 1 ottobre 2020 – Ridge racconta tutto a Brooke: Ridge rivela a Brooke tutto quello che gli ha raccontato Liam in merito allo scambio delle culle. L'adozione di Steffy ha qualcosa che non va dato che Phoebe è in realtà Beth. Ovviamente Brooke resta sconvolta di fronte a questo racconto e subito chiede di vedere sua figlia per capire come la sta vivendo questa terribile situazione che però ha un risvolto positivo.

