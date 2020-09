Anthony Fauci: “Avremo un vaccino sicuro all’inizio del 2021, compresa l’Italia” (Di domenica 27 settembre 2020) “Non è possibile dare una risposta definitiva sul vaccino. Negli Usa ci sono 6 vaccini, 4 di questi sono già alla fase 3. Visto il livello dell’infezione, possiamo dire che saremo in grado di sapere la sua efficacia entro novembre o dicembre. Sono cautamente ottimista: avremo un vaccino sicuro per tutto il mondo, compresa l’Italia, all’inizio del 2021“. Lo ha detto il virologo americano Anthony Fauci, direttore del Niaid (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) durante ‘Che tempo che fa’ su RaiTre in merito al vaccino contro il Covid-19. Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) “Non è possibile dare una risposta definitiva sul. Negli Usa ci sono 6 vaccini, 4 di questi sono già alla fase 3. Visto il livello dell’infezione, possiamo dire che saremo in grado di sapere la sua efficacia entro novembre o dicembre. Sono cautamente ottimista: avremo unper tutto il mondo,l’Italia, all’inizio del“. Lo ha detto il virologo americano, direttore del Niaid (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) durante ‘Che tempo che fa’ su RaiTre in merito alcontro il Covid-19.

