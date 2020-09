Anthony Fauci a Che tempo che fa: "Ottimista per il vaccino a gennaio 2021" (Di domenica 27 settembre 2020) “Ho la sensazione di poter dire che sono cautamente Ottimista” e di poter affermare che ci sarà un vaccino “all’inizio del 2021″. Lo afferma, ospite di Che tempo che fa, Anthony Fauci direttore dell’Istituto nazionale di allergia e malattie infettive (Niaid). Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 settembre 2020) “Ho la sensazione di poter dire che sono cautamente” e di poter affermare che ci sarà un“all’inizio del″. Lo afferma, ospite di Cheche fa,direttore dell’Istituto nazionale di allergia e malattie infettive (Niaid).

chetempochefa : 'Ho la sensazione di poter essere cautamente ottimista. Avremo un vaccino sicuro ed efficace per gli Stati Uniti e… - chetempochefa : 'Molti hanno l'impressione che queste misure sanitarie interferiscono con la loro libertà personale e che siano res… - chetempochefa : Stasera Anthony S. #Fauci, in un'esclusiva diretta tv, sarà nostro ospite a #CTCF ?? Il direttore del National Inst… - _Chiara_ : RT @chetempochefa: 'Molti hanno l'impressione che queste misure sanitarie interferiscono con la loro libertà personale e che siano responsa… - EevaRuokosalmi : RT @chetempochefa: 'Ho la sensazione di poter essere cautamente ottimista. Avremo un vaccino sicuro ed efficace per gli Stati Uniti e il mo… -