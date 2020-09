Andrea Zelletta parla dei genitori e piange al Grande Fratello Vip: “Sono stato egoista” (Di domenica 27 settembre 2020) Andrea Zelletta non è riuscito a trattenere le lacrime al Grande Fratello Vip parlando dei suoi gentori, ecco cosa ha detto il gieffino Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Andrea Zelletta, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto per la seconda volta da Alfonso Signorini su Canale 5. Ieri pomeriggio Zelletta ha parlato della sua famiglia nella casa più spiata d’Italia. Si è sentito molto in colpa dopo aver ascoltato i discorsi di Stefania Orlando e Francesco Oppini dove dicevano che spesso portano i loro genitori a cena fuori. parlando con Enock ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 27 settembre 2020)non è riuscito a trattenere le lacrime alVipndo dei suoi gentori, ecco cosa ha detto il gieffino Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore, concorrente dell’attuale edizione delVip, reality condotto per la seconda volta da Alfonso Signorini su Canale 5. Ieri pomeriggiohato della sua famiglia nella casa più spiata d’Italia. Si è sentito molto in colpa dopo aver ascoltato i discorsi di Stefania Orlando e Francesco Oppini dove dicevano che spesso portano i loroa cena fuori.ndo con Enock ...

