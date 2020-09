Ancora allerta meteo nel Lazio: in arrivo forti raffiche di vento e temporali, ecco dove (Di domenica 27 settembre 2020) Ancora allerta meteo nel Lazio. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avviso meteo che prevede sul Lazio: dalle prime ore di domani, 28 settembre 2020, e per le successive 18-24 ore, il persistere di precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, sui settori meridionali. I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Leggi anche: Bomba d’acqua su Nettuno: auto sommerse e strade allagate (FOTO e VIDEO) E’ allerta gialla idrogeologica su tutte le zone d’allerta. E’ allerta gialla idraulica sulle Zone A (Bacini Costieri Nord), D (Roma), E (Aniene), F (Bacini ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 settembre 2020)nel. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avvisoche prevede sul: dalle prime ore di domani, 28 settembre 2020, e per le successive 18-24 ore, il persistere di precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, sui settori meridionali. I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica edi. Leggi anche: Bomba d’acqua su Nettuno: auto sommerse e strade allagate (FOTO e VIDEO) E’gialla idrogeologica su tutte le zone d’. E’gialla idraulica sulle Zone A (Bacini Costieri Nord), D (Roma), E (Aniene), F (Bacini ...

