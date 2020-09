Anche il TridicoGate mostra che ci vuole un nuovo governo

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 27 settembre 2020) “A che punto siamo?” - chiede Giuseppe Salvaggiulo al sindaco di Taranto Rinaldo Melucci nel bel pezzo oggi pubblicato su La Stampa.Domanda più che esaustiva, visto che parliamo dell’Ilva.Ma ancora più abrasiva è la risposta del primo cittadino: “A nessun punto”.Ecco dunque la situazione della più grande acciaieria d’Europa a tre anni abbondanti (giugno 2017) dal momento in cui il gruppo Arcelor Mittal si aggiudica la gara per rilevare lo stabilimento, mentre la produzione langue e due altiforni su cinque (tra cui il più importante) sono spenti, con imponenti effetti di contrazione della produzione.D’altronde Taranto è rappresentazione perfetta della condizione sospesa in cui “galleggia” la nazione in attesa dei soldi dell’Europa, in attesa della (probabile) seconda ondata del virus, in ...