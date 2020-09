Anche Giusy Ferreri al matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack con tre cambi look (foto) (Di domenica 27 settembre 2020) C’è stata Anche Giusy Ferreri al matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack, celebrato in una location da sogno sul Lago di Como. Tanti gli ospiti ma Anche i cambi d’abito, tre in totale, che ha curato con il wedding planner Enzo Miccio. Gli sposi hanno pronunciato il fatidico Sì nella suggestiva location di Villa Balbiano sul Lago di Como, con un primo abito che ha tradito una serie di trasparenze sulle gambe e in perfetto stile Lamborghini. L’abito è stato acquistato in una boutique di Napoli, mentre gli addobbi floreali sono stati realizzati dal flower designer Vincenzo Dascanio. L’abito per la cena e per il momento musicale sono cambiati, ... Leggi su optimagazine (Di domenica 27 settembre 2020) C’è stataaldi, celebrato in una location da sogno sul Lago di Como. Tanti gli ospiti mad’abito, tre in totale, che ha curato con il wedding planner Enzo Miccio. Gli sposi hanno pronunciato il fatidico Sì nella suggestiva location di Villa Balbiano sul Lago di Como, con un primo abito che ha tradito una serie di trasparenze sulle gambe e in perfetto stile. L’abito è stato acquistato in una boutique di Napoli, mentre gli addobbi floreali sono stati realizzati dal flower designer Vincenzo Dascanio. L’abito per la cena e per il momento musicale sonoati, ...

Ultime Notizie dalla rete : Anche Giusy Andrea Bonomo fidanzato Giusy Ferreri, un amore lontano dai riflettori YouMovies Le nozze di Elettra Lamborghini: party notturno con balli, musica e fuochi d'artificio

A Villa Balbiano a Como la festa per le nozze di Elettra Lamborghini e Afrojack è andata avanti per tutta la notte. Ad animare la serata ci hanno pensato gli amici degli sposi, David Guetta e Giusy Fe ...

