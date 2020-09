Allerta Meteo Toscana: codice giallo esteso a buona parte della regione (Di domenica 27 settembre 2020) La Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso il codice giallo emesso ieri a quasi tutta la Toscana, dalle 15 di oggi fino a mezzogiorno di lunedì 28 settembre. Rimane fuori, codice verde, solo la Lunigiana, la Garfagnana e il tratto di costa più a nord. Il rischio è principalmente idrogeologico e idraulico del reticolo minore, ovvero frane e esondazioni, per via dei terreni imbevuti dalle precipitazioni degli ultimi giorni e i corsi d’acqua già carichi. Vi è anche rischio di temporali forti, attesi nelle zone più prossime alla foce dell’Arno, sull’Arcipelago e all’Argentario, lungo praticamente quasi tutta la costa, e nell’entroterra nella parte più meridionale ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020) La Sala operativaProtezione civile regionale hailemesso ieri a quasi tutta la, dalle 15 di oggi fino a mezzogiorno di lunedì 28 settembre. Rimane fuori,verde, solo la Lunigiana, la Garfagnana e il tratto di costa più a nord. Il rischio è principalmente idrogeologico e idraulico del reticolo minore, ovvero frane e esondazioni, per via dei terreni imbevuti dalle precipitazioni degli ultimi giorni e i corsi d’acqua già carichi. Vi è anche rischio di temporali forti, attesi nelle zone più prossime alla foce dell’Arno, sull’Arcipelago e all’Argentario, lungo praticamente quasi tutta la costa, e nell’entroterra nellapiù meridionale ...

Agenzia_Ansa : Scatta una nuova allerta #meteo piogge e venti al Centrosud #maltempo Dipartimento Protezione Civile - DPCgov : ???? Ancora piogge e venti fino a burrasca forte. ????#AllertaARANCIONE sabato #27settembre in Basilicata Calabria Ca… - DPCgov : ? Ci avete mai fatto caso che nei nostri bollettini di allerta meteo-idro l’Italia non è suddivisa nei classici con… - mattinodinapoli : #meteo, temporali e vento su tutta l'Italia: allerta nel Lazio, frana costone nel Napoletano - manuelbarbier18 : Burrasca in arrivo, forti temporali in arrivo: 'rischio inondazioni sulla costa' -