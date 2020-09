Allerta Meteo: scuole chiuse per maltempo Lunedì 28 Settembre, l’ELENCO AGGIORNATO LIVE (Di domenica 27 settembre 2020) Non si arresta l’ondata di maltempo generata dall’area di bassa pressione, presente sull’Europa centro-meridionale, che continua ad interessare anche il nostro Paese. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni Meteorologiche avverse che estende quello emesso nella giornata di ieri. Dalle prime ore di domani, lunedì 28 Settembre, si prevede il persistere di precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, su Sardegna, Lazio meridionale, Campania, Basilicata e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. E’ stata valutata per domani, lunedì 28 Settembre, Allerta arancione in Campania, Calabria ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020) Non si arresta l’ondata digenerata dall’area di bassa pressione, presente sull’Europa centro-meridionale, che continua ad interessare anche il nostro Paese. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizionirologiche avverse che estende quello emesso nella giornata di ieri. Dalle prime ore di domani, lunedì 28, si prevede il persistere di precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, su Sardegna, Lazio meridionale, Campania, Basilicata e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. E’ stata valutata per domani, lunedì 28arancione in Campania, Calabria ...

Agenzia_Ansa : Scatta una nuova allerta #meteo piogge e venti al Centrosud #maltempo Dipartimento Protezione Civile - DPCgov : ???? Ancora piogge e venti fino a burrasca forte. ????#AllertaARANCIONE sabato #27settembre in Basilicata Calabria Ca… - DPCgov : ????#allertaARANCIONE, domani lunedì #28settembre, in Calabria, Basilicata, Campania e Sardegna. #AllertaGIALLA in 12… - SulPanaro : Allerta meteo Protezione Civile per temporali - andvaccaro : RT @DPCgov: ????#allertaARANCIONE, domani lunedì #28settembre, in Calabria, Basilicata, Campania e Sardegna. #AllertaGIALLA in 12 Regioni.… -