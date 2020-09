Allerta Meteo in Campania: a Napoli domani le scuole saranno aperte, chiusi parchi cittadini e cimiteri (Di domenica 27 settembre 2020) scuole aperte domani Napoli, secondo quanto rende noto il Comune. “L’Unita’ di crisi del Comune di Napoli ha seguito e monitorato per tutto il pomeriggio, coordinata dal sindaco de Magistris con gli assessori e i Dirigenti competenti, la situazione dell’evolversi delle condizioni Meteo in citta’, alla luce del nuovo bollettino di Allerta Gialla valido dalle 06:00 di lunedi’ 28 settembre 2020 alle 06:00 martedi’ 29 settembre 2020 con i seguenti fenomeni previsti: precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, in attenuazione in serata. Venti occidentali localmente forti con raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte – si legge in una nota – L’Unita’ di ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020), secondo quanto rende noto il Comune. “L’Unita’ di crisi del Comune diha seguito e monitorato per tutto il pomeriggio, coordinata dal sindaco de Magistris con gli assessori e i Dirigenti competenti, la situazione dell’evolversi delle condizioniin citta’, alla luce del nuovo bollettino diGialla valido dalle 06:00 di lunedi’ 28 settembre 2020 alle 06:00 martedi’ 29 settembre 2020 con i seguenti fenomeni previsti: precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, in attenuazione in serata. Venti occidentali localmente forti con raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte – si legge in una nota – L’Unita’ di ...

