Afghanistan: scontri in provincia Samangan, 2 poliziotti e 14 talebani uccisi (Di domenica 27 settembre 2020) Aybak, 27 set. (Adnkronos/Xin) - Due poliziotti e 14 talebani sono stati uccisi durante alcuni combattimenti nella provincia settentrionale dell'Afghanistan di Samangan sabato notte. A confermarlo è stato un portavoce della polizia provinciale. "Gli scontri sono iniziati dopo che militanti armati di pistole e granate hanno attaccato i posti di blocco di sicurezza nelle aree circostanti Dara-i-Suf Payyan e nei vicini distretti di Feruz Nakhcher. Anche l'aeronautica afghana, in conformità con la linea d'azione della, è intervenuta per sconfiggere i militanti", ha detto a Xinhua il portavoce Munir Rahimi. Il funzionario di polizia ha aggiunto che 12 militanti erano rimasti feriti. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Aybak, 27 set. (Adnkronos/Xin) - Duee 14sono statidurante alcuni combattimenti nellasettentrionale dell'disabato notte. A confermarlo è stato un portavoce della poliziale. "Glisono iniziati dopo che militanti armati di pistole e granate hanno attaccato i posti di blocco di sicurezza nelle aree circostanti Dara-i-Suf Payyan e nei vicini distretti di Feruz Nakhcher. Anche l'aeronautica afghana, in conformità con la linea d'azione della, è intervenuta per sconfiggere i militanti", ha detto a Xinhua il portavoce Munir Rahimi. Il funzionario di polizia ha aggiunto che 12 militanti erano rimasti feriti.

