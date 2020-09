Acqua ossigenata contro il coronavirus: la scoperta italiana (Di domenica 27 settembre 2020) Uno studio realizzato da un gruppo di ricercatori napoletani e pubblicato sulla rivista Infection control & Hospital Epidemiology dell’Università di Cambridge, rivela che l’Acqua ossigenata potrebbe essere efficace nel contrastare il coronavirus. Secondo la ricerca, infatti, la soluzione potrebbe essere utilizzata per la disinfezione delle mucose dell’orofaringe e del naso e ostacolare l’avanzata del Sars-Cov-2 nelle sue fasi iniziali. Acqua ossigenata contro il coronavirus: come funziona Antonio Del Prete, docente di Oftalmologia dell’Università Federico II di Napoli, coautore dello studio, ha spiegato nella pratica in che modo funzioni: “Il perossido d’idrogeno, la comune ... Leggi su quifinanza (Di domenica 27 settembre 2020) Uno studio realizzato da un gruppo di ricercatori napoletani e pubblicato sulla rivista Infectionl & Hospital Epidemiology dell’Università di Cambridge, rivela che l’potrebbe essere efficace nel contrastare il. Secondo la ricerca, infatti, la soluzione potrebbe essere utilizzata per la disinfezione delle mucose dell’orofaringe e del naso e ostacolare l’avanzata del Sars-Cov-2 nelle sue fasi iniziali.il: come funziona Antonio Del Prete, docente di Oftalmologia dell’Università Federico II di Napoli, coautore dello studio, ha spiegato nella pratica in che modo funzioni: “Il perossido d’idrogeno, la comune ...

