A valanga sul Genoa | 6-0 ll Napoli rilancia Lozano | perde Insigne e ritrova equilibrio col familiare 4-4-2

(Di domenica 27 settembre 2020) Dopo averle vinte 6-0, sono tutte partite facili. Ma le partite vanno vinte sul campo. Illo ha fatto, contro un avversario (il) certamente modesto, che si è smarrito strada facendo, nonostante una serie di avversità che si sono presentate durante il match: su tutte l’uscita per infortunio dial 22esimo del primo tempo. Che, per paradosso ma nemmeno tanto, ha finito col contribuire a dare piùalla squadra. Perché Gattuso ha dato prova di pragmatismo e intelligenza dopo aver schierato quattro giocatori offensivi –Mertens Osimhen – ha sostituitocon Elmas. È così definitivamente passato al 4-4-2 ancelottiano, con il macedone del nord a sinistra e ...

MomentiCalcio : Il #Napoli a valanga sul #Genoa: al San Paolo finisce 6-0! - bs_quotidiano : Valanga investe due turisti sul gran Zebrù - nuova_venezia : Valanga sul Gran Zebrù travolge due alpinisti veneti, sono gravi - adrianapaccagn1 : RT @TgrAltoAdige: Identificato uno dei due alpinisti sommersi da una #valanga sul Gran Zebrù, in Alta Val #Venosta. È Marco Toffali, nato 3… - TgrAltoAdige : Identificato uno dei due alpinisti sommersi da una #valanga sul Gran Zebrù, in Alta Val #Venosta. È Marco Toffali,… -

Ultime Notizie dalla rete : valanga sul

l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige

Il maltempo, che da giorni imperversa sull'Italia, ha continuato in queste ore a flagellare la Penisola con raffiche di vento, pioggia intensa, trombe d'aria, neve sui rilievi, colpendo in particolare ...Secondo la ricostruzione della stampa altoatesina i due alpinisti si trovavavano sulla via normale verso Königsspitze quando si è staccato un lastrone di neve. I due sono stati spazzati via dalle mass ...