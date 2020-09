A Roma chiudono le stazioni di Castro Pretorio e Policlinico. L’ira dei pendolari sui social (Di domenica 27 settembre 2020) ROMA – “Proseguono i lavori per la sostituzione di 48 impianti, fra scale mobili, ascensori e tappeti mobili distribuiti in dieci stazioni della linea B della metropolitana. Si tratta di impianti arrivati a fine vita tecnica, avendo raggiunto il limite trentennale di utilizzo, e che quindi devono essere integralmente sostituiti con impianti di nuova costruzione. Adesso il cantiere verra’ aperto nella stazione Castro Pretorio, e successivamente a Policlinico, che date le differenti strutture degli impianti, secondo la normativa vigente sugli esodi in sicurezza, necessitano di chiusura di alcuni mesi per consentire smontaggio, rimontaggio e collaudi di ogni elemento. Castro Pretorio verra’ chiusa al pubblico dal prossimo lunedi’ 5 ottobre. Policlinico verra’ chiusa a partire dal prossimo 29 novembre“. Lo comunica Atac in una nota. Leggi su dire (Di domenica 27 settembre 2020) ROMA – “Proseguono i lavori per la sostituzione di 48 impianti, fra scale mobili, ascensori e tappeti mobili distribuiti in dieci stazioni della linea B della metropolitana. Si tratta di impianti arrivati a fine vita tecnica, avendo raggiunto il limite trentennale di utilizzo, e che quindi devono essere integralmente sostituiti con impianti di nuova costruzione. Adesso il cantiere verra’ aperto nella stazione Castro Pretorio, e successivamente a Policlinico, che date le differenti strutture degli impianti, secondo la normativa vigente sugli esodi in sicurezza, necessitano di chiusura di alcuni mesi per consentire smontaggio, rimontaggio e collaudi di ogni elemento. Castro Pretorio verra’ chiusa al pubblico dal prossimo lunedi’ 5 ottobre. Policlinico verra’ chiusa a partire dal prossimo 29 novembre“. Lo comunica Atac in una nota.

