90 giorni per innamorarsi: chi è Williams delle foto di Yolanda? (Di domenica 27 settembre 2020) Nella stagione di 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni in onda su Real Time abbiamo assistito ad una vera e propria truffa romantica ai danni di Yolanda: per mesi la donna ha sentito via chat un certo Williams, bellissimo ragazzo che, nei racconti, viveva in Inghilterra. Quando Yolanda ha deciso di partire per incontrarlo, nonostante il ragazzo avesse prima chiesto dei soldi a lei per fare il biglietto per gli Stati Uniti, la situazione è precipitata. Grazie ai figli della donna, si è scoperto che le foto non appartenevano ad alcun ragazzo di nome Williams. L’account che aveva adescato Yolanda è sparito – “sostituito” da quello di un ragazzo nigeriano – e le ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 27 settembre 2020) Nella stagione di 90per: prima dei 90in onda su Real Time abbiamo assistito ad una vera e propria truffa romantica ai danni di: per mesi la donna ha sentito via chat un certo, bellissimo ragazzo che, nei racconti, viveva in Inghilterra. Quandoha deciso di partire per incontrarlo, nonostante il ragazzo avesse prima chiesto dei soldi a lei per fare il biglietto per gli Stati Uniti, la situazione è precipitata. Grazie ai figli della donna, si è scoperto che lenon appartenevano ad alcun ragazzo di nome. L’account che aveva adescatoè sparito – “sostituito” da quello di un ragazzo nigeriano – e le ...

Regina chiusa per tre giorni per la messa in sicurezza dopo le frane di venerdì

'Ndrangheta, due giorni di audizioni della commissione Antimafia a Catanzaro

CATANZARO – La commissione Antimafia sarà a Catanzaro lunedì 28 e martedì 29 settembre per un’ampia serie di audizioni. “Il lavoro della commissione continua andando su uno dei fronti più impegnativi ...

Willy Monteiro, il dolore richiede tempo e rispetto

Nell’Italia del 2020, già così rudemente colpita dalle emergenze geologiche e sanitarie, si susseguono senza sosta anche quelle sociali. La storia di Willy Monteiro Duarte, il ventunenne ucciso di bot ...

