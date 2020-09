5 Stelle, Bonafede: “Elezioni nuovo leader del Movimento entro Novembre” (Di domenica 27 settembre 2020) In un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha parlato degli Stati Generali che si terranno a breve sul futuro del Movimento. Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e altri esponenti di rilievo del Movimento 5 Stelle si riuniranno in una località segreta vicino Roma per discutere del futuro. Bonafede però … L'articolo 5 Stelle, Bonafede: “Elezioni nuovo leader del Movimento entro Novembre” proviene da . Leggi su inews24 (Di domenica 27 settembre 2020) In un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, il Ministro della Giustizia Alfonsoha parlato degli Stati Generali che si terranno a breve sul futuro del. Il Ministro della Giustizia Alfonsoe altri esponenti di rilievo delsi riuniranno in una località segreta vicino Roma per discutere del futuro.però … L'articolo 5: “ElezionidelNovembre” proviene da .

alcinx : RT @RaiNews: 'Al massimo in un mese e mezzo dobbiamo chiudere gli Stati generali e avere il nuovo organo direttivo' M5s, dice il ministro d… - RaiNews : 'Al massimo in un mese e mezzo dobbiamo chiudere gli Stati generali e avere il nuovo organo direttivo' M5s, dice il… - luciaerrica : RT @SilverioTaglia1: @luigidimaio @riccardo_fra Bellissima idea, e gli astronauti oltrea te Giggino facciamo salire la Azzolina Toninelli,… - manonfesso : RT @rosaroccaforte: @Gianmar26145917 Conte, in realtà, è sempre stato un Piddino, dai tempi in cui D’Alema lo piazzo’ al Consiglio Giustizi… - TerzoTempo54 : RT @rosaroccaforte: @Gianmar26145917 Conte, in realtà, è sempre stato un Piddino, dai tempi in cui D’Alema lo piazzo’ al Consiglio Giustizi… -