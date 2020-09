2050: Cronache Marine – Il docufilm che mostra il futuro del Pianeta – VIDEO (Di domenica 27 settembre 2020) L’organizzazione no-profit, Istituto Oikos, ha lanciato un docufilm dal titolo 2050: Cronache Marine che mostra cosa accadrà al Pianeta se non verranno attuate misure per contenere l’inquinamento da plastiche. Nel 2050, all’interno delle acque Marine, ci saranno più plastiche che pesci. È questo il futuro che ci attende se non si porrà la giusta attenzione … L'articolo 2050: Cronache Marine – Il docufilm che mostra il futuro del Pianeta – VIDEO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 27 settembre 2020) L’organizzazione no-profit, Istituto Oikos, ha lanciato undal titolochecosa accadrà alse non verranno attuate misure per contenere l’inquinamento da plastiche. Nel, all’interno delle acque, ci saranno più plastiche che pesci. È questo ilche ci attende se non si porrà la giusta attenzione … L'articolo– Ilcheildelproviene da YesLife.it.

EMinzon1967 : RT @lifegate: Un viaggio nel tempo, in cui la plastica ha cambiato per sempre il nostro rapporto col mare. È lo spunto del docufilm 2050: C… - Ninfearosa : 2050: Cronache Marine, il docufilm che mostra come potrebbe essere il futuro dei mari - LifeGate - Ninfearosa : RT @lifegate: Un viaggio nel tempo, in cui la plastica ha cambiato per sempre il nostro rapporto col mare. È lo spunto del docufilm 2050: C… - monicasugaroni : RT @lifegate: Un viaggio nel tempo, in cui la plastica ha cambiato per sempre il nostro rapporto col mare. È lo spunto del docufilm 2050: C… - RobRe62 : RT @lifegate: Un viaggio nel tempo, in cui la plastica ha cambiato per sempre il nostro rapporto col mare. È lo spunto del docufilm 2050: C… -

Ultime Notizie dalla rete : 2050 Cronache 2050: Cronache Marine, il docufilm che mostra come potrebbe essere il futuro dei mari LifeGate 2050: Cronache Marine, il docufilm che mostra come potrebbe essere il futuro dei mari

Nuotare tra i sacchetti di plastica, collezionare rifiuti marini per farne opere d’arte, andare a cena in un ristorante dove le microplastiche sono diventate il segreto di specialità gourmet, pescare ...

“Vogliamo sensibilizzare a stili di vita sostenibili”

La plastica che finisce negli oceani potrebbe triplicare entro 20 anni, per un totale di quasi 600 milioni di tonnellate. Sono i dati di una proiezione stimata dall’organizzazione statunitense The Pew ...

Nuotare tra i sacchetti di plastica, collezionare rifiuti marini per farne opere d’arte, andare a cena in un ristorante dove le microplastiche sono diventate il segreto di specialità gourmet, pescare ...La plastica che finisce negli oceani potrebbe triplicare entro 20 anni, per un totale di quasi 600 milioni di tonnellate. Sono i dati di una proiezione stimata dall’organizzazione statunitense The Pew ...